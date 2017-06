Speidere flyfast i Bergen etter bookingtabbe

Mange tusen speidere fra hele Norge drar denne helgen til landstreff i Bodø. Pågangen er så stor at det er satt opp mange charterfly for å få unna alle de reisende.

Men speiderne fra Ulriken i Bergen og Kaupanger i Sogn og Fjordane kom seg ikke avgårde som planlagt fredag ettermiddag.

På Bergen lufthavn Flesland fikk de nemlig beskjed om at flyavgangen deres rett og slett ikke eksisterte.

– Fulle av forventninger

– Vi hadde chartret et eget fly og trodde alt var i orden, forteller speiderleder i Ulriken speidergruppe, Liv Karin Thomassen.

– Her kom vi opp med 40 unger i nystrøkne speiderskjorter og fulle av forventninger, og så får de beskjed om at de må reise hjem igjen. Det var utrolig skuffende, legger hun til.

For speiderne fra Kaupanger, 22 mil unna, var det ikke et alternativ å dra hjem igjen.

– En veldig kjedelig situasjon. Vi stod her med 40 speidere. Hva skal man gjøre? Heldigvis har de ansvarlige tatt tak og ordnet oss innlosjering til i morgen. Det falt i god smak hos speiderne, de tar det fint og ble bare glade for en natt på hotell, forteller speiderleder Matthias Paetzel i Kaupanger speidergruppe.

HOTELL: Gruppen med speidere fra Kaupanger ble glade for en natt på hotell, til tross for de turbulente bookingforholdene. Foto: Privat

Flyagent legger seg flat

Turen med Widerøe til Bodø var booket gjennom flymeglerselskapet Air Contact. Logistiker Fred Holm i selskapet har null problem med å både beklage og ta på seg skylden for hendelsen.

– Dette er en feil som har skjedd her hos oss, hvor det lå feil dato inne i systemet. Avgangen deres stod oppført på lørdag 1. juli kl. 15.15. Dette er veldig trist, og jeg skal ta på meg all skyld for at dette skjedde, sier Holm til NRK.

– Rekker åpningen av speiderleiren

Han forteller at det nå er satt opp ny avgang fra Bergen til Bodø lørdag morgen kl. 9.35, som gjør at speiderne rekker åpningen av speiderlandstreffet kl. 12.00.

– Speidergruppen som bodde i Bergen har reist hjem, mens de fra Kaupanger er blitt innlosjert på hotell til i morgen. Jeg må berømme dem for måten de har taklet dette på, det har vært helt fantastisk, sier Holm.