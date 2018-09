Senterpartiet krever en gjennomgang av hvordan Norsk pasientskadeerstatning (NPE) jobber, og hvilke ressurser de har til rådighet.

– Dette er et politisk ansvar. Jeg vil stille helseministeren spørsmål om dette, med utgangspunkt i denne saken, sier partiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe.

Vidar Berg-Hansen døde 31. mars i år etter hjertestans. Dermed fikk han aldri vite hvordan det gikk med klagesaken hans hos NPE, som hadde avslått å kompensere ham for feilbehandlingen han mente sykehuset utsatte ham for.

Berg-Hansen måtte leve sine siste år som ufør, etter komplikasjoner rundt to hjerteoperasjoner i 2014. I tillegg til å kjempe for egen erstatning, brant han for å bedre saksbehandlingssystemet hos NPE generelt, slik at andre pasienter skulle slippe å gjennomgå det samme.

– Mange bukker under og dør i køen, sa Berg-Hansen til NRK i midten av mars i år.

To uker senere led han altså selv samme skjebne. 55-åringen gikk bort før han fikk se resultatet av kampen han kjempet. Men nå havner NPEs saksbehandlingstid likevel på regjeringens bord.

– Dette setter jeg veldig stor pris på, og det vet jeg at han også ville ha gjort, sier enken Jill.

DØDE ETTER HJERTESVIKT: I mars ble Vidar Berg-Hansen innlagt på Haukeland med hjertesvikt, og konen Jill besøkte ham på sykehuset. Få dager senere sovnet 55-åringen inn. Foto: Privat

– Lover kutt, men ingenting skjer

Berg-Hansen måtte vente i hele 19 måneder på det første svaret fra NPE. Snittbehandlingstiden deres er vel ni måneder.

– Vi jobber hardt, og har et sterkt ønske om å få ned saksbehandlingstiden, sier Anne-Mette Gulaker, leder for en av NPEs to saksbehandlingsavdelinger.

Den erfarne helsepolitikeren Kjersti Toppe reagerer sterkt på Vidar Berg-Hansens lange ventetid.

– Vi skal ikke behandle pasienter på den måten. Det er fryktelig å tenke på at folk dør i den køen. Vi kan ikke forsvare et slikt system, sier Sp-politikeren.

Hun lar seg ikke berolige av NPEs uttalelser om at de jobber hardt for å kutte i saksbehandlingstiden.

– I helse- og omsorgskomiteen har vi hatt fokus på dette i mange år, og hver gang har vi fått forsikringer om at behandlingstiden skal ned. Men så opplever vi at det ikke skjer, sier Toppe.

KONFRONTERER HELSEMINISTEREN: – Vi kan ikke være bekjente av at folk dør mens de venter på at saken deres skal bli behandlet. Dette må vi rett og slett ta fatt i, sier Kjersti Toppe (Sp). Foto: Even Norheim Johansen / NRK

– Uakseptabelt

NPE er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, og behandler erstatningskrav fra pasienter som mener seg utsatt for feilbehandling. Administrasjonen av ordningen kostet i 2017 skattebetalerne nær 200 millioner kroner.

Senterpartiet lurer på om det er nok, og om pengene brukes riktig.

– Vi må se på ressursene, men også på hvordan de jobber, og om det er mulig å jobbe på en annen måte. Uansett må det endringer til, for det er uakseptabelt slik mange opplever det i dag, sier Toppe.

Frank Andersen Foto: Annemarte Moland / NRK

NPE behandlet i fjor 5821 klagesaker. 29 prosent av pasientene fikk medhold, og til sammen utbetalt 979,4 millioner kroner.

Frank Andersen, leder for foreningen «Sammen for et bedre NPE», kjemper for at NPEs konklusjoner skal komme raskere.

– Ventetiden er altfor lang. Mange gir opp underveis. Noen orker ikke leve mer, noen dør i køen ... Konsekvensene er ganske store for dem det gjelder, fastslår han.

Nå kommer saken opp på Stortinget, trolig i oktober.

– Vi kan ikke være bekjente av at folk dør mens de venter på at saken deres skal bli behandlet. Dette må vi rett og slett ta fatt i, sier Kjersti Toppe.