Sp sit med joker på Stord

Jakob Bjelland og Sp har alle moglegheiter i forhandlingane på Stord. I dag har dei hatt samtalar både med Ap/SV og H/Frp i dag. I kveld skal den nye Sp-gruppa møtast for å drøfta kva som blir deira hovudprioriteringar i vidare forhandlingar. Partiet seier til NRK at dei ikkje har konkludert enno, og at dei er innstilte på å gjera ein grundig jobb før dei inngår ein avtale.