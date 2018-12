Søviknes kritisk til billettfrys

Terje Søviknes (Frp) kritiserer koalisjonen for å auka låneopptak og redusera avdragsbetaling for å få budsjettet i 2019 til å gå opp. Han er kritisk til at billettprisane blir frosne. – Me skulle gjerne ha innført sete- eller poseavgift for å auka inntektene. Det kan me ikkje, seier Roald Kvamme (Ap). – Men de har billettprisane, kontrar gruppeleiaren i Frp.