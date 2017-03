Søviknes delte video – får kritikk

Oljeminister Terje Søviknes (Frp) delte tidligere denne uken en video som var lagt ut av den antiislamske organisasjonen Britain First. Søviknes har senere valgt å slette innlegget, som har skapt sterke reaksjoner i sosiale medier, skriver VG. Statsråden sier til avisen at han beklager at han ikke sjekket hvem avsenderen var.