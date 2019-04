Sovende mann i båt utløste stor redningsaksjon

Bekymrede vitner ringte politiet da de så den hvite båten ligge drivende i 11-tiden ved Sotrabroen vest for Bergen.

– Båten så ut som den var førerløs, og garnet hang over siden. Samtidig var påhengsmotoren nede. Vi var oppriktig bekymret for at noen hadde falt uti, sier operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt.

Det fikk politiet til å slå full alarm.

– Vi trykket på den store knappen. Hovedredningssentralen, luftambulanse og fartøy fra både brannvesen og politi ble koblet inn, sier Knappen til NRK.

Kritisk til unødvendig aksjon

Etter kort tid ble redningsaksjonen avblåst.

Da redningsskøyten kom frem til den tilsynelatende tomme båten viste det seg nemlig at den ikke var tom.

– Det ble gjort funn av en mann liggende og sove i båten. Vedkommende var muligens ruspåvirket, og er ivaretatt og tatt om bord i redningsskøyten skriver politiet på Twitter.

Politiet er ikke fornøyd med at dette måtte brukes store ressurser på en slik sak.

– Det er jo selvfølgelig ressurskrevende. Det som skjer nå er at mannen blir tatt med inn til politistasjonen og trolig anmeldt, sier Knappen.

Det viste seg nemlig at det var flere ting som ikke stemte med mannen i båten.

Etterlyser båteier

I prat med politiet på stedet innrømmet han nemlig at båten slett ikke var hans.

– Han forklarte at han hadde stjålet båten, men var usikker på hvor han hadde stjålet den. Han nevnte flere steder, men

Den usammenhengende forklaringen henger sannsynligvis sammen med at mannen også er mistenkt for kjøring av båt i ruspåvirket tilstand.

Båten er ikke meldt savnet, men ble trolig stjålet tirsdag formiddag. Politiet etterlyser båteier og oppgir følgende kjennemerker for båten: Cirka 20 fot lang, båtmerke Øyen med påhengsmotor med 30 hestekrefter.