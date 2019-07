Sotra-ordførere krever ny vei raskt

I forrige uke ble det kjent at oppstarten av Sotrasambandet er utsatt. I dag møter ordførere og varaordførere fra Sotra-kommunene Fjell, Sund og Øygarden representanter fra regjeringen for å si tydelig ifra om at de krever realisering så raskt som mulig. – Dere har sagt at prosjektet ikke var gryteklart da dere overtok det i 2013. Men det får da være måte på hvor lenge en skal holde på med en gryterett. Jeg mener dette har tatt altfor lang tid, sier Sund-varaordfører Nils Kåre Skoge (H) til statssekretær i Samferdselsdepartementet Tommy Skjervold (Frp). – Vi har ambisjoner om å få ut anbudet i 2019, og at trafikken kan gå på sambandet i 2025, svarer Skjervold.