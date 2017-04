Sosialbyråden om tiggeravsløringer: – Jeg er trist og provosert

Brennpunkt-dokumentaren «Lykkelandet» avslørte i går at bakmenn håver inn millioner på prostitusjon, narkotika og organisert vinningskriminalitet i Bergen.

NRK har fulgt «tiggermiljøet» i byen i over to år, og har funnet et stort rumensk nettverk som henger tett sammen.

Sosialbyråd Erlend Horn (V) sier han er trist og provosert over det han har sett i dokumentaren.

– Jeg er trist fordi vi ser enkeltskjebner som er forferdelige, der mennesker blir utnyttet. Og jeg blir provosert over å se at mennesker utnytter systemet på en måte som gjør at de som har et reelt behov for hjelp blir stemplet som en del av dette nettverket, sier Horn.

TIGGER: Konen til en halliktiltalt mann tigger i utkanten av Bergen sentrum mens han er i fengsel. Foto: NRK

Vil ikke ha tiggerforbud

Horn har vært opptatt av å gi fattige og hjemløse i Bergen verdighet. Nylig ble det kjent at byrådet planlegger å bygge et do- og dusjtilbud for hjemløse.

Avsløringene om tiggernettverket kommer ikke til å endre byrådets politikk, sier Horn.

– Vi kommer til å fortsette vår politikk, og vil ikke ha et tiggerforbud. Men dette er en øyeåpner på at det finnes personer som utnytter systemet som er der for å hjelpe de svakeste. Det må vi ta på alvor, og sørge for at det er de som trenger hjelp som får det.

– Viser dette at politikken dere fører kan bli utnyttet?

– Jeg tror ikke det er tilbudet om akuttovernattingen og andre tiltak vi har som er primærårsaken til at mennesker kommer til Norge. Det finnes mange som har et reelt behov for hjelp, og de skal få hjelp. Men det er provoserende at noen utnytter godheten i folk.

Sosialbyråden sier at kommunen jobber med utekontakten for å kartlegge tiggermiljøet, men at det er politiet som må slå ned på kriminalitet.

FESTBILDER: En av bakmennene som i dokumentaren kalles «Prinsen» legger ut mange festbilder på Facebook.

Frykter stigmatisering

NRKs oversikt viser at nettverket i Bergen teller 140 personer, bestående av bakmenn, håndlangere, prostituerte og kvinner og menn som tigger. Alle har tette bånd, og stammer i hovedsak fra byen Targu Jiu i regionen Gorj og nabofylket Dolj i Romania.

Horn håper nå bergenserne ikke stigmatiserer tiggere i byen.

– Vi må være edruelige og skille klinten fra hveten. De som begår kriminelle handlinger og er med på organisert kriminalitet skal tas. Det er det politiet sin jobb å gjøre og vi som kommune må gjøre det vi kan for å hjelpe med det, sier han.

– Samtidig må vi har hjertevarme for dem som har et reelt behov for hjelp, og sørge for at de fortsatt møtes med verdighet, fortsetter han.

NRK har gjentatte ganger forsøkt å få hovedpersonene i nettverket i tale, men har ikke fått svar.