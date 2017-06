Sorbonne-duoen slepp truleg ut

Eigedomsinvestorane Erik Bysheim Hokstad og Asgeir Steinsland Hansen slepp truleg ut frå varetekt i starten av neste veke, skriv BA. Dei to vart arrester førre måndag, sikta for grov økonomisk utruskap. Politiet fekk medhald i to vekers varetektsfengsling i full isolasjon då dei to vart framstilt for fengsling i Bergen tingrett førre veke.