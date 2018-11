Sjøforsvaret har gitt få detaljer om hvordan mannskapet på KNM «Helge Ingstad» opplevde de dramatiske minuttene etter kollisjonen med tankskipet.

Samtidig deler familiemedlemmer dramatiske skildringer på sosiale medier om hva som skjedde i de mørke morgentimene i Hjeltefjorden.

Moren til en av dem skriver på Sjøforsvaret sin egen Facebook-side:

– Min yngste sønn hadde englevakt! Jeg er ubeskrivelig takknemlig for at han, de han deler lugar med og resten av besetningen etter forholdene har det bra. Vi har ingen å miste, skriver hun.

NRK har vært i kontakt med moren, som gir tillatelse til å gjengi innlegget hennes.

En video filmet av Redningsselskapet viser den dramatiske redningsaksjonen i Øygarden i morges. Fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola TS i Øygarden. 137 personer om bord i fregatten ble evakuert. Foto: Redningsselskapet Du trenger javascript for å se video. En video filmet av Redningsselskapet viser den dramatiske redningsaksjonen i Øygarden i morges. Fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola TS i Øygarden. 137 personer om bord i fregatten ble evakuert. Foto: Redningsselskapet

– Jeg var ti centimeter unna å bli revet i stykker

Sønnen hennes har fortalt om de dramatiske minuttene etter sammenstøtet med tankskipet «Sola TS».

Tidligere orlogskaptein i Sjøforsvaret, Trond Strand, viderebringer hans historie på Facebook.

– Jeg var knappe 10 cm unna å bli revet i stykker. Halve lugaren er revet bort og knust. Dekket rett over oss er bare borte og det er fuel i vannet og over hele meg. Måtte kjempe mot klokka for å ikke bli elektrosjokket av høyspentkabler som lå i vannet rundt meg, står det i meldingen.

NRK har vært i kontakt med Trond Strand, som er i familie med besetningsmedlemmet. Han viser til Facebook-innlegget, og ønsker ikke å kommentere ytterligere. Historien ble først omtalt av nettsiden aldrimer.no.

I Facebook-posten gjengis det også hvordan mannskapet kom seg ut og opp på dekk på KNM «Helge Ingstad».

– Jeg og de andre på lugaren min måtte stå helt på kanten av skroget for å ta sats opp til dekket over. Derifra måtte vi klatre inn i et lite hull over oss, for å komme på innsiden av skaden. I gangen finner jeg lommelykt og ledderman, tar det med meg i hendene.

SLIK SER LUGARENE UT: Fredag fikk NRK være med Sjøforsvaret på KNM «Thor Heyerdahl». Fregatten er av samme type som KNM «Helge Ingstad», og ble bygget to år senere. Foto: Therese Pisani / NRK

– Dramatisk for mange om bord

Kommandørkaptein og kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret, Torill Herland, sier at det er politiet og Statens havarikommisjon som uttaler seg om de faktiske hendelsene i forbindelse med ulykken.

– Dette har vært dramatisk for mange om bord. Noen har opplevd dette mer dramatisk enn andre. Noen har ennå ikke sovet. Hva som faktisk skjedde vil vi få vite når politiet og havarikommisjonen legger frem sine rapporter, sier Herland.

HAVARERTE: KNM «Helge Ingstad» havarerte etter å ha kollidert med tankskipet «Sola TS». Nå jobber Sjøforsvaret for å berge skipet. Foto: KV Bergen / Forsvaret

Mangler kredittkort og mobiltelefoner

Marinesjef Rune Andersen forteller at hele besetningen er samlet på Haakonsvern for oppfølging. Der får de hjelp til å bearbeide hendelsen. I tillegg er det en del praktiske ting som må ordnes.

Mannskapet fikk ikke med seg mye da de måtte forlate KNM «Helge Ingstad» i all hast.

– Det er mange som ikke har kredittkort, mobiltelefoner og slike ting. Så det hjelper vi dem med, sier han.

LES OGSÅ: – Da vi mottok mayday-signalet, snudde vi rundt med en gang

Skal reise ut igjen til uken

Samtidig ønsker marinesjefen allerede å se fremover. Til uken planlegger Sjøforsvaret å sende besetningen ut på en fregatt igjen.

– Det er utrolig viktig at de fortsetter å være et team og få de raskt i gang igjen. Vi har kunnskap og ekspertise om dette fra før av. De som ikke ønsker ut igjen på sjøen, skal selvsagt ikke tvinges til det, sier Andersen.