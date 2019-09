Sønnen ble tatt av politiet - nå vil de lære andre unge å hacke

I fjor høst avdekket en 13 år gammel skoleelev et sikkerhetshull som gjorde at personopplysninger om 35.000 elever og ansatte i Bergen kommune lå åpent tilgjengelig på nett.

Han varslet kommunen, men ingenting ble gjort. Da hacket han seg inn i systemet og sendte meldinger til skoleelever og ansatte.

Det endte med politisak og inndraging av guttens datautstyr.

Saken gjorde at dataeksperter så et behov de ikke visste var der. Nå får ungdommer mellom 13 og 20 år gratis hackingkurs.

Youtube ikke godt nok

Dag Hellesund er faren til 13-åringen. Siden sønnen hacket kommunen har han kjempet for at unge skal få lære mer om hvordan de skal bruke IT-kunnskapene.

– Man er nødt til å ha et større IT-miljø for ungdommene i Bergen, der de kan lære seg nye triks og få veiledning av eldre i miljøet.

Bergen kommune fikk i ettertid en bot fra Datatilsynet på 1,6 millioner kroner for å ikke ha sikret personopplysningene godt nok. Men Hellesund ønsker at flere skal lære av det som skjedde.

Gratiskurset som nå tilbys er et direkte resultat av sønnens arbeid, forteller han.

– Hvis vi bare overlater ungdommer til å lære IT på Youtube, har de ikke nødvendigvis den riktige ballasten til å gjøre det rette, og ta de rette valgene.

ÅPENT: Ved hjelp av denne adressen fikk den 13 år gamle gutten direkte tilgang til elever og lærere sine brukenavn og passord, som var lagret i klartekst. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Stort behov

Det er det ypperste av hackerkompetanse som er leid inn for å lære ungdommene å bruke dataferdighetene på riktig måte.

IT- og medieselskapet Apparat er et av mange som arrangerer gratiskurset. Daglig leder Håkon Nilsen mener behovet for et slikt kurs er stort.

– Denne gutten er bare en av veldig mange som sitter på gutterommet og tukler med en PC. De lager og utvikler ting uten å komme noen vei fordi de ikke har et nettverk å basere seg på og få hjelp fra.

Forskjell på hacking og cracking

Målet er at ungdom som allerede har høy datakompetanse skal lære hacking som holder seg innenfor lovverket og de etiske spillereglene i bransjen.

– Etikk er nøkkelen for å skille mellom «hacking» og «​​​​​cracking». Hacking har fått ufortjent dårlig rykte, men hacking er en vennligsinnet måte å bruke et system på. Cracking er skadeverk.

Faren til 13-åringen mener kurstilbudet er etterlengtet.

– Hadde vi hatt et slikt kurs på forhånd så hadde sønnen min kunne meldt fra om sikkerhetshullet på en annen måte. Da hadde vi sluppet å bli meldt til politi og barnevern, og han kunne fått en bedre start på en utviklerkarriere, sier Hellesund.