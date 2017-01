Sønnen (20) begikk selvmord: – Hadde han hatt noen å åpne seg for, ville det kanskje ikke skjedd

Landsforeningen for etterlatte ved selvmord i Hordaland har levert et innbyggerforslag om en nullvisjon for selvmord i Bergen.

«Etter vårt syn er det på tide at selvmord kommer på den politiske agendaen og blir behandlet som et problem som de folkevalgte kan arbeide med», skriver foreningen i brevet til kommunen, som er signert av flere hundre personer.

– Kom som lyn fra klar himmel

Hovedinitiativtaker er Kjell Soleim, som mistet sønnen Markus (20) for 13,5 år siden.

– Han studerte journalistikk i Volda da han bestemte seg for ikke å leve lenger, forteller Soleim.

Han og Markus' mor hadde ingen anelse om hvilke problemer sønnen hadde. Plutselig, en dag i 2003, ble de oppringt med beskjed om at ingen hadde sett Markus på flere dager, og spurt om de kunne låse seg inn i leiligheten hans.

– Det kom som lyn fra klar himmel, sier Soleim.

UTOPI: – Å sette en nullvisjon er kanskje en utopi, men det er også et viktig mål å sette politisk, mener Andreas Madsen Berg (SV). Foto: Anders Tesdal Galtung / NRK

– Det er en utopi

Han håper politikerne kommer mer på banen når det gjelder forebygging av selvmord, og tror en nullvisjon vil ha positiv signaleffekt.

«Antall selvmord har de siste årene vært bortimot tre ganger så høyt som antallet dødsulykker i trafikken, hvor en nullvisjon ser ut til å ha hatt positiv effekt», skriver Soleim i brevet til kommunen.

Derfor mener han det bør vedtas en nullvisjon for selvmord også.

– Både i trafikken og for selvmord dreier det seg om en utopi. Men håpet vårt er at den utopien skal kunne føre til konkrete resultater, sier Soleim, som blant annet etterlyser mer opplæring for lærere i å snakke om selvmord i skolen.

VIL VEDTA NULLVISJON: Byråd Erlend Horn (V) tror en nullvisjon kan bidra til økt debatt om selvmord, noe som igjen kan føre til mindre stigma og skam rundt tematikken. Foto: Anders Tesdal Galtung / NRK

– Ser ingen grunn til at det ikke skal vedtas

SV foreslo nullvisjon for selvmord i forbindelse med bergensbudsjettet for 2017. Da ble det ikke vedtatt.

– Vi ble litt sjokkerte over det, sier Andreas Madsen Berg (SV).

Nå tyder mye på at han og Soleim likevel får viljen sin.

– Jeg tror det er enklere når det tas opp som en selvstendig sak og ikke som en del av budsjettet. Jeg ser ingen grunn til at vi ikke skal kunne vedta en nullvisjon for selvmord, sier byråd for sosial, bolig og inkludering i Bergen kommune, Erlend Horn (V).

Saken ligger nå til behandling på hans byrådsavdeling, og nullvisjonen blir høyst sannsynlig vedtatt i bystyret i løpet av våren. Det vil i så fall glede Soleim, som tror fokuset en nullvisjon kan bidra til, vil kunne forhindre at andre tar sitt eget liv.

– Det er ikke noe vi kan gjøre med at Markus tok livet sitt. Men hadde han hatt noen å snakke med på den tiden der, noen å åpne seg for, så ville det kanskje ikke skjedd.