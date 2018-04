Songstad anmeldt

Politimester Kaare Songstad og leder for påtaleenheten i Vest politidstrikt, Gunnar Fløystad, er anmeldt for grov uforstand i tjenesten, skriver TV 2. En politimann har anmeldt dem for det han mener er sviktende etterforskning i den såkalte Osen-saken. Spesialenheten skal nå vurdere om de skal etterforske saken.