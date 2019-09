Sonderingar om byrådet i Bergen

Ap, KrF, Venstre, MDG og SV har i dag møte for å finna ut kven som får makta i Bergen. Fredag blei det kjent at Sp brøyt byrådsforhandlingane med Ap. Roger Valhammer (Ap) seier til NRK at han no jobbar for eit mindretalsbyråd.