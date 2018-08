Son tiltalt for drap på mor

Ein 43 år gamal mann er tiltalt for å ha drepe si 70 år gamle mor på Landås i vinter. Politiadvokat Ørjan Ogne stadfestar overfor BT at det er teke ut drapstiltale. Påtalemakta vil argumentera for at mannen blir overført til tvunge psykisk helsevern.