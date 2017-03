Sølvparaply til NRK Hordaland

Journalistar frå NRK Hordaland vart fredag kveld hedra med pris for nettserien «Mottaket» under Bergen Journalistlag sin prisfest «Gullparaplyen». Fayruz Sado, Ole-André Lagmandokk, Stian Røkenes og Tim Christian Wassmo fekk sølvparaply for serien. Leo Ajkic og NRK-serien «Flukt» fekk heidersprisen for god journalistikk.