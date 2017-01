Solvik-Olsen på Voss

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen deltok i dag på markeringa av at Vegtilsynet er fristilt frå Statens vegvesen, og organisert direkte under Samferdselsdepartementet. Markeringa fant stad i Voss kulturhus. – Dette betyr at vi blir eit eige forvaltningsorgan. Vi får litt fleire oppgåver og litt fleire tilsette, seier direktør i Vegtilsynet, Trude Tronerud Andersen.