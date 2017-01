– Det er en veldig fin øvelse å skape noe kreativ hver dag. Det tvinger deg til å få ting ut, og å la det du har skapt være det det er uten å pynte på det, sier Sølve Joseph Westli.

1. januar 2016 ga han seg selv en utfordring: Å lage en ny sang hver dag, hele året. Nå er året over, og Westli sitter igjen med en musikalsk dagbok på Youtube med 366 låter.

– Det er klart at når man setter i gang et slikt prosjekt og snakker høyt om det, så må man jo fullføre, sier han.

Maks én time

Westli ga seg selv en tidsbegrensing på en time fra start til at sangen er ferdig lastet opp på Youtube. Sangene han har laget varierer i lengde fra 20 sekunder til 2 minutter, og de fleste av dem er instrumentale.

– Det er ikke alltid jeg har vært hjemme og kunnet spille sangene inn i hjemmestudio, så da har jeg spilt inn og lastet opp på telefon. I sommer var jeg fire uker i England, da kjøpte jeg en brukt kassegitar og lagde musikk på den, sier Westli.

– Men blir sangene alltid gode?

– Nei, ikke alltid. Noen dager har vært vanskelige, og det er ikke alt jeg er så fornøyd med, sier Westli.

Andre dager har han vært mer fornøyd. Sangen han laget 13. november er en av favorittene.

Ville tvinge ut kreativitet

Bakgrunnen for prosjektet var at Westli ønsket å se hva som skjer når man tvinger seg selv til å være kreativ, hver dag.

– Vi snakker veldig mye om hva som skal til for å komme i en «flow» og å få inspirasjon, men erfaringen jeg tar med meg fra dette er at det å skape noe handler veldig mye om å bestemme seg for at man skal gjøre det.

– Noen av de fineste låtene har jeg laget på de dagene jeg i utgangspunktet var minst inspirert, legger han til.

Westli er student ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen, og i ferd med å bli møbeldesigner. Han har drevet med musikk hele livet, men det er først og fremst en hobby.

– Men jeg syns noen av skissene til låter som jeg sitter igjen med er fine, og har lyst å gå gjennom dem og se hva jeg kan bruke dem til, sier Westli.

Ny utfordring i 2017

Den kreative utfordringen har gitt mersmak.

– Jeg kommer til å ha et hverdagsprosjekt i 2017 også, men hva det er, er en hemmelighet. Men det handler om det samme som låtprosjektet, å trene på disiplin og kreativitet, sier Westli.