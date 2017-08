Tirsdag ble «Valgfest 2017» avholdt på Festplassen i Bergen. Erna Solberg (H), Knut Arild Hareide (KrF) og Audun Lysbakken (SV) var blant listetoppene fra Hordaland som deltok.

De startet med å gå rett i strupen på hverandre i debatten om Nasjonal Transportplan (NTP), og i særdeleshet E16 mellom Bergen og Voss.

Strekningen har siden åpningen i 1992 krevd 47 menneskeliv. Likevel har ikke regjeringen og støttepartiene satt av penger til ny vei og bane, og heller ikke til Hordfast på E39, i første NTP-periode.

– Dette er den mest trafikkerte tofeltsstrekningen vi har på en europavei i Norge. På 25 år har vi hatt 828 skadde personer på strekningen, og 47 er drept, sier Stig Tore Anthun i aksjonsgruppen for ny E16 Bergen-Voss.

STORT ENGASJEMENT: – Det sier seg selv hvorfor engasjementet er stort, sier Stig Tore Anthun i aksjonsgruppen for ny E16, etter å ha listet opp antall skadde siden åpningen i 1992. Det har også vært 338 ras de siste 17 årene. Foto: NRK

– Folk er redde

– Folk er redde, konstaterer Arbeiderpartiets Magne Rommetveit.

Et sentralt spørsmål har vært om byggingen kan starte i 2021. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har tidligere avvist det. Men etter å ha blitt motsagt av Vegvesenets fagfolk, har han likevel åpnet for at det er mulig.

Magne Rommetveit sier imidlertid det trengs tre milliarder kroner ekstra for å sikre tidlig byggestart, penger Ap har satt.

ULYKKESUTSATT: E16 mellom Bergen og Voss har tatt 47 menneskeliv på 25 år. Bildet er fra en ulykke i mai i år, da en 78 år gammel mann omkom etter en ulykke ved Bolstadøyri. Foto: Johannes van Schaik

– Regnet med du ville danse

Men Rommetveit får svar på tiltale både fra Helge-André Njåstad og Erna Solberg (H).

– Den forrige rødgrønne regjeringen la inn null kroner til ny vei. Vi la inn 14,8 milliarder. Vårt mål er fremdeles oppstart i 2021, men vi vil gjøre dette skikkelig, sier Njåstad.

Solberg: – Ap lover nye veier over alt

Solberg sier folk i Hordaland får mest per person i deres NTP.

– Magne Rommetveit sa «nå stiller vi opp så det suser», da den forrige regjeringen la inn et beløp som var en tredjedel av det vi legger inn i denne NTP-en til Hordaland. Jeg hadde egentlig regnet med at du hadde rene krigsdansen her, jeg, Magne, for å vise hvor fornøyd du var med regjeringens forslag, sier Solberg.

Rommetveit påpeker at mesteparten av pengene ligger inne i andre periode av NTP – da det er langt fra sikkert at Solberg fortsatt sitter ved makten.

– Når dere sier dere skal bygge hele Vestlandet samtidig, er det bare tull. Det eneste nye de første syv årene er Sotrasambandet. Alt annet er bare skjøvet ut i tid.

Rommetveit: – Vi vil komme i gang med E16 i 2021

– Må prioritere liv og helse

SVs Audun Lysbakken mener byggestart i 2021 er viktig, fordi det er «på rett side» av stortingsvalget. Han er som MDGs Arild Hermstad klar på at Hordfast bør nedprioriteres.

Venstres Terje Breivik mener det er paradoksalt at Ap kritiserer regjeringens og samarbeidspartienes oljepengebruk, samtidig som de plusser tre milliarder i NTP til E16/Bergensbanen.

KrF og Sp sier «ja, takk, begge deler» til E16 og Hordfast.

– Men E16 er det viktigste nå. Vi må prioritere liv og helse, sier Kjersti Toppe.