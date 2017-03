Statsministeren deltok lørdag på en markering i Bergen av at det er 500 år siden reformasjonen begynte i Europa.

– Særlig fordi jeg er en politiker fra et verdikonservativt parti, så mener jeg historien betyr mye for hvordan samfunnet vårt er i dag, sa Solberg til NRK under åpningen av reformasjonsdagene i Bergen lørdag.

Et av arrangementene som ble avholdt lørdag var en salmestafett på Torgallmenningen i Bergen. Du trenger javascript for å se video. Et av arrangementene som ble avholdt lørdag var en salmestafett på Torgallmenningen i Bergen.

– Kirken viktig i møte med multikultur

Statsministeren benyttet anledningen til å påpeke at selv om vi ikke lenger har en statskirke i Noreg, er det viktig å erkjenne at det norske folk har et særlig forhold til Den norske kirke.

– I den multikulturelle diskusjonen som vi har gående for tiden, mener jeg at jo bedre vi kjenner vår egen historie og hvordan kirken har brakt verdier inn i det norske samfunnet, jo tryggere står vi i møte med andre. Er du trygg på ditt eget verdigrunnlag, kan du møte andres verdigrunnlag mer åpent, sa Erna Solberg, som i fjor ble utfordret av Knut Arild Hareide (KrF) til å ta standpunkt da striden om julegudstjenester i skoletid igjen blusset opp.

Bergen er, som Norges reformasjonsby, med i prosjektet «Europeisk vegkart for reformasjonsjubileet 2017», som omfatter 68 byer i 19 europeiske land.

Statsministeren fikk lørdag blant annet høre taler fra sogneprest Dom Alois Brodersen fra Den katolske kirke og Dr. jur. Stephanie Springer fra Den tyske evangeliske kirke. Søndag venter festgudstjeneste i Bergen domkirke.

– Reformasjonen er starten på demokratiseringen og starten på vårt utdanningssystem, sier Solberg.

– En folkefest

– En folkefest

– I dag er det folkefest i reformasjonsbyen. Ønsket er at disse skal engasjere bredt, forteller prosjektleder Ragna Sofie Grung Moe i Bjørgvin bispedømme.

I løp av det fem dager lange arrangementet arrangeres flere aktiviteter og begivenheter i byens gater og streder. Publikum blir gjennom reformasjonsdagene oppfordret til å ta del i festlighetene. Salmene som til enhver tid synges distribueres gjennom en applikasjon.

PROSJEKTLEDER: Ragna Sofie Grung Moe er kulturrådgiver i Bjørgvin bispedømme og prosjektleder for reformasjonsdagene i Bergen. – Dette blir en folkefest i reformasjonsbyen Bergen. Foto: Synnøve Horvei / NRK

Bergens ordfører Marte Mjøs Persen holdt den offisielle åpningstalen. Ordføreren gav honnør til Den norske kirke for et mangfoldig og innholdsrikt program.

– Under reformasjonsdagene vil alle få muligheten til å ta et dypdykk inn i vår egen historie, men også i vår egen samtid, hvor vi kan lete etter spor av reformasjonen.

Det var i 1517 Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser mot kommersialisering av avlat. Året regnes som starten på reformasjonen.

De såkalte Lutherfestdagene i Bergen avholdes i Bergen 3.–7. mars.