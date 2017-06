Søkkvåt musikkfest i Bergen

Bergensfest 2017 har bydd på typisk bergensvær, fra glimt av sol til øsende regn. Dog mest av det sistnevnte.

Men det har ikke sett ut til å plage hverken artister eller publikum på firedagersfestivalen i vestlandshovedstaden, som like før festivalstart hadde solgt 21.000 billetter.

Tidligere Oasis-vokalist Liam Gallagher var første headliner ut onsdag, da været var på sitt beste. Han benyttet anledningen til å hylle terrorofrene i England, og sørget for allsang til gamle Oasis-klassikere.

Også bergensbandet Hjerteslag og Rag'N'Bone Man trakk godt med publikum da de spilte på festivalens nest største scene, Bastionen, onsdag.

GÅR SOLO: Liam Gallagher slipper sitt første soloalbum etter Oasis og Beady Eye i høst. På Bergenhus festning presenterte han mange nye og ukjente låter. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Satset ungt

Gallagher (44) er en av de heller få godt voksne artistene på Bergenfest i år.

– Programmet skal være litt yngre enn før, men likevel med et par solide headlinere, forklarte Martin Holmes i arrangøren Bergen Live tidligere denne uken.

Torsdag var det popkometen Sigrid Raabe (20) sin tur.

Hun fylte Bastionen, men P3s anmelder mente hun ikke helt innfridde forventningene og ga konserten terningkast tre. BTs anmelder mente imidlertid Sigrid vant alles hjerter og trillet en femmer.

POPKOMET: Sigrid spilte på Bastionen Foto: May-Helen Rolfsnes / NRK

Regnponchofest

Torsdagens headliner Ellie Goulding «hadde publikum rundt lillefingeren» og skapte dansefest i pøsregnet. Goulding er GULL, hevdet anmelderen, og et ponchokledd publikum så ikke ut til å være uenig.

Det kraftige regnværet torsdag bidro trolig også til den lang køen for å komme inn til innendørsscenen Magic Mirrors, der Silja Sol var blant artistene som sto på scenen.

Senere torsdag samlet en annen lokal bergensfavoritt, Kakkmaddafakka, fullt hus på Bastionen.

ELLIE GOULDING: Hadde publikum rundt lillefingeren, ifølge P3s anmelder. Foto: May-Helen Rolfsnes / NRK

«Showkveld» med Zara Larsson og Karpe Diem

Fredagspassene til Bergenfest ble utsolgt for lenge siden, mye takket være headliner Karpe Diem. Men før hele Norges rapduo gikk på scenen, var det svenskenes popdronning Zara Larsson som skulle varme publikum på Plenen.

Larsson bød på «100 prosent show», men P3s anmelder mente det ble litt mye karaoke. VGs anmelder var enda mer imponert, og mente Larsson var «til å miste pusten av».

Gabrielle var også blant artistene som sto på plakaten fredag, som ble en tørrere dag enn både dagen før og etter.

MÅTTE AVBRYTE: Amerikanske Halsey likte ikke regnet. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

– I hate your rain!

Lørdag var det duket for hjemmefavoritten Aurora, som sammen med Bryan Ferry og Pet Shop Boys toppet plakaten. 21-åringen høstet vill jubel og stor stemning, og kunne notere nok en solid hjemmeseier på festningen.

Kort etter stilte amerikanske Halsey foran et forventningsfult publikum på Bastionen. Fire minutter ut i konserten måtte 22-åringen avbryte på grunn av tekniske problemer, men etter en liten pause kunne festen starte på nytt.

– Bergen, I love you! But I hate your rain, proklamerte 22-åringen, som smilte bredere og bredere utover i showet, og avsluttet med store ballonger sprettende over publikum. Alltid moro.

LAGET FEST: Neil Tennant og makker Chris Lowe er kongene av rare hatter og evigunge hitlåter. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Elektro-klimaks

Lørdag kunne NRK fortelle at Pet Shop Boys nå gir ut en låt av Sondre Lerche.

Mens Lerche avsluttet festivalprogrammet torsdag, var den britiske popduoen Pet Shop Boys aller sist ut på Bergenfests siste dag, lørdag, som også var en ganske våt opplevelse for festivalgjengerne.

Regnet øste ned, og vokalist Neil Tennant roste bergenspublikummet som ikke lot det dempe stemningen. Regntøykledte bergensere danset i gjørmen på Plenen mens den evigunge elektropop-duoen serverte både gamle og nye hits.

Da «It's A Sin», «Left To My Own Devices» og «Go West» runget ut over festningen, nådde festen sitt klimaks.

Hvem bryr seg vel om litt regn da?