Søkjer rådmann for Voss herad

Granvin og Voss er på jakt etter prosjektleiar som skal byggja nye Voss herad, skriv Avisa Hordaland. Prosjektleiaren skal jobba tett med dei to noverande rådmennene og etter planen ta over som rådmann for Voss herad frå nyttår 2020.