Sogndal slo Nest-Sotra

Joachim Soltvedt og Sogndal scora etter 90 minutt, og vann 1–0 over Nest-Sotra. Det vart delt ut fire gule kort i kampen. To til Nest-Sotra: Haris Cirak og Peter Soerensen Nergaard, og to til Sogndal: Per-Magnus Steiring og Bjørn Helge Riise.