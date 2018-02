Sogn og Fjordane går for «Vestland»

Fylkesutvalet i Sogn og Fjordane brukte måndag berre to minutt då spørsmålet om kva storfylket på Vestlandet skal heite kom opp. No spelar Sogn og Fjordane og Hordaland saman inn namnet «Vestland», skriv Firda. 1. februar gjekk Hordaland inn for det same. Tidlegare har fylkespolitikarane spelt inn namnet «Vestlandet» overfor kommunaldepartementet, men det vart dårleg likt i nabofylka.