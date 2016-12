Snur om kaisalg på Fisketorget

Vest-Norges Fiskesalslag gir dispensasjon for å selge fisk fra båt på Torget i Bergen. – Vi har egentlig ikke snudd. Reglene tillater dette. Jeg er forundret over at fiskere ikke har solgt mer, sier direktør Magnar Aasebø til FiskeribladetFiskaren.