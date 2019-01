Snøskred ved Vestlandets største skisenter – betydelig snøskredfare flere steder i landet

Lørdag ettermiddag gikk to snøskred med kort tids mellomrom. I området mellom to av de populære heistrekkene i Myrkdalen skisenter gikk det klokken 15.15 først et større flakskred, deretter et mindre. Skredene var mellom 150 og 250 meter bredt og 200–300 meter lange, opplyser politiet.

– Det var tre personer som gikk på felleski oppover ved Finnbunuten, utenfor de oppmerkede løypene, som skal ha utløst skredene, sier Trygve Trondsen, assisterende daglig leder i Myrkdalen fjellheiser.

Flere øyevitner skal ha sett at ingen ble tatt av raset. Politiet var også på stedet, og avsluttet kjapt redningsaksjonen da det ble klart at ingen ble tatt av raset.

Betydelig snøskredfare

NVE har meldt om betydelig snøskredfare i området der raset gikk.

– Det har kommet tett med snø. Når det i tillegg har vært mye vind, som har bygget snøen opp til å bli flak, får vi snø som det er lett å utløse, sier vaktsjef i snøskredvarslingen i NVE, Heidi Bakke Stranden.

Også ellers i landet er det meldt om betydelig snøskredfare.

SKREDFARE: Det er meldt om betydelig snøskredfare i områder i Finnmark, Nordland, Møre- og Romsdal, Sogn- og Fjordane og Hordaland. Foto: Skjermdump / varsom.no

I Vest-Finnmark er det meldt om betydelig snøskredfare de neste dagene. I Lofoten og Vesterålen er det også betydelig snøskredfare både lørdag og søndag. I Nordland er det fare for flakskred både i områdene Salten og Svartisen.

I områdene Romsdal, Sunnmøre, Indre Fjordane, Jotunheimen og Indre Sogn er det betydelig fare for flakskred, løssnøskred.

– Faren for snøskred vil avta flere steder i nær fremtid, men vi oppfordrer alle til å kikke på nettsiden vår, varsom.no, for siste nytt dersom du planlegger en tur i helgen, sier Stranden.

– Vurderer skredfaren hver morgen

I Myrkdalen vurderes skredfaren hver morgen før de åpner skisenteret, forklarer Trondsen. På en dag med betydelig snøskredfare setter de ut skilt som varsler om faren, samt varsler om det på sosiale medier.

– Både vi og skipatruljene gjør en vurdering hver dag, og det vil vi også gjøre i morgen. Men løypene er ikke skredutsatt, sier Trondsen.

ØVELSE: En lang rekke organisasjoner trente i dag på å redde mennesker etter et snøskred. Foto: Håvard Nesbø / NRK

I landets største frikjøringsanlegg, Sogndalsdalen, frykter de at snøskredfaren skal føre til ulykker. I dag har skredgruppen i Luster Røde Kors Sogn, Norske redningshunder, politiet, Norsk Luftambulanse, samt redningshelikopteret i Florø, trent på å hvordan man skal redde mennesker som blir tatt av skred.

– Slike samhandlingsøvelser er veldig viktige for å oss da vi får verdifull erfaring. Det er vi som rykker ut og skal jobbe sammen under reelle hendelser. Dette fører til at vi blir mye bedre og effektive den dagen det står om minutter og sekunder, sier øvelsesleder Gaute Heggvold fra skredgruppen i Røde Kors.