Snøskred ved Svedna

Et mindre snøras har gått nord for Storefosstunnelen på fylkesvei 314 ved Svedna i Vaksdal. – Vi venter på at entreprenør kommer frem til stedet, men meldinger fra en bussjåfør tilsier at kun personbiler kan passere for øyeblikket, sier trafikkoperatør Marianne Hove.