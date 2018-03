Snøskred på Mjølfjell

Det har gått et snøskred ved Ljosanbotn ved Mjølfjell på Voss. – Det var en tipser som så at det hadde gått et skred. Han mener det går skispor inn til stedet. Det er mange spor i området, så det er ikke gitt at sporene er nye, sier operasjonsleder i politiet, Bjarte Rebnord. Luftambulanse og hundepatrulje er på stedet. Politiet er interessert i tips hvis det er noen som savner noen i området.