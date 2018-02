Snøscooterulykke på Voss



Politiet fikk meldingen om skaden klokken 15.18 av AMK. Operasjonsleder i Vest politidistrikt, Arve Samsonsen, opplyser at ulykken har skjedd i åse traktene i Voss. – Det var en scooterfører som var ute og kjørte alene, så har han kjørt ned i et søkk og fått en skade i ryggen. Den skadde er fraktet til legevakten, det er en mann i 20-årene. Samsonsen forteller at det nå er en patrulje som undersøker hendelsesforløpet.