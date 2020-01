Snøfokk og sterk vind i fjellet

Det er sendt ut gult farevarsel for snøfokk i fjellet i Vestland fylke i dag og deler av morgendagen. Sterk vind og snø kan gi redusert sikt og vanskelige kjøreforhold. Det er nå innført kolonnekjøring for alle kjøretøy over Hardangervidda.