Snø på fjellet

Klokka 05:20 måndag morgon var det 3 minusgrader ved Dyranut på riksveg 7. Nokre timar seinare er det vekslande bart og snøføre. – Me har ikkje fått inn meldingar frå trafikantar. Men det er snø, og kan vera vanskelege køyreforhold, seier trafikkoperatør Albert Sherington ved Vegtrafikksentralen. Også på E134 over Haukelifjell er det snø. Temperaturen i dag tidleg var godt under fem grader fleire stader i Hordaland.