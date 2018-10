Snittgjeld under gjennomsnittet

Kommunene i Hordaland hadde i 2017 i gjennomsnitt 63.474 kroner i netto lånegjeld per innbygger. Snittet for resten av Norge var 66.830 kroner. Fylkeskommunen lå derimot godt over landssnittet: 19 332 kr per innbygger mot 12.208 i resten av landet.