Tysdag blei Vipps og den kinesiske giganten Alipay sitt nye samarbeid lansert i Bergen.

Alipay er verdas største selskap på digitale betalingstenester, har 700 millionar kundar i Kina, og har mellom anna kjøpt opp PayPal.

Fram til no har Vipps berre vore tilgjengeleg for norske kundar som handlar i Noreg. No vil selskapet tilby betaling i andre land med QR-kode i same format som Alipay brukar.

LANSERING: Berit Svendsen i Vipps under lanseringa i Sparebanken Vest sine lokale i Bergen tysdag føremiddag. – Vi er små, men har unike moglegheiter til å veksa, seier Svendsen til NRK. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Euro på mobilen

Vipps planlegg at nordmenn i løpet av første halvår 2019 skal kunna bruka mobilen også når dei betalar varer og tenester i Spania. Om lag 1,3 millionar nordmenn vitjar landet kvart år.

– Seinare vil vi utvida tilbodet til andre europeiske land, seier Berit Svendsen, som leiar den internasjonale satsinga i Vipps.

Ho seier utanlandssatsinga er heilt avhengig av å samarbeida med større aktørar der.

MEINER VIPPS MÅ DANNA ALLIANSAR: – Dei må opp i volum og gjera seg mest mogleg interessante for nordmenn i utlandet, seier NHH-professor Jon Iden til NRK. Foto: NHH

Enklare for kinesarar i Noreg

Til gjengjeld skal Vipps leggja til rette for Alipay i Noreg.

Tilbodet vart i dag lansert offentleg i Bergen, der nesten 40 hotell, spisestader og butikkar allereie har byrja å tilby betaling med Alipay.

I fjor stod kinesarar for nesten ein halv million overnattingsdøgn i Noreg. Det var 20 prosent meir enn året før.

– Dei brukar i gjennomsnitt 501 dollar per døgn medan dei er i Noreg. 90 prosent av dei kinesiske noregsturistane brukar Alipay, ifølge Sikander Hauser, leder for nye markeder i Alipay.

KINESISK EKSPANSJON: – Dette er del av vår ekspansjon i Europa, seier Sikander Hauser i Alipay. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Får 1,7 prosent av kvar betaling

– Kvifor vil Vipps opna den norske marknaden for ein gigantisk konkurrent?

– Dette er ei fantastisk moglegheit for norsk handelsnæring. Med dette samarbeidet blir det enklare for norske bedrifter å marknadsføra seg mot kinesiske turistar, både før under og etter besøket, seier Svendsen.

– Er Vipps berre snille med konkurrenten, eller dumme?

– Me legg til rette, og får 1,7 prosent av kvar betaling som blir gjort via Alipay i Noreg.

I PEPPERKAKEBYEN: Berit Svendsen i Vipps i diskusjon med Sikander Hauser frå Alipay. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Kan bli kjøpt opp

Professor Jon Iden ved NHH meiner Vipps er nøydde til å danna alliansar.

– Og dei må opp i volum og gjera seg mest mogleg interessante for nordmenn i utlandet.

Han trur ikkje Alipay er ein trussel mot Vipps, men seier det er mogleg at dei vil kjøpa dei opp.

– Ein veit jo aldri. Dei store selskapa i denne bransjen beveger seg svært raskt for tida. Vipps er nok redde for å bli overkøyrd av internasjonale selskap, seier Iden.

Hauser avviser at samarbeidet er første steget før Alipay kjøper opp Vipps.

– Dette er del av vår ekspansjon i Europa, og det hjelper Vipps å veksa i andre marknadar, seier han.