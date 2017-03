Smerter i kne etter bilulykke

To biler har kollidert på Osvegen. – Tre personer er involvert, en kvinne klager over smerter i et kne. Hun blir tatt håndt om av helsepersonell på stedet. Ellers er det lite materielle skader, og trafikken går som normalt i området, sier operasjonsleder Morten Kronen ved Vest politidistrikt.