Smalare på Flyplassvegen

Det blir innsnevring frå to til eit køyrefelt på kring 100 meter av Flyplassvegen mellom Rådal og Sandsli frå måndag 25. februar. Det er motorvegprosjektet E39 Svegatjørn – Rådal som treng det eine køyrefeltet i retning mot Sandsli. Her skal det no arbeidast med VA-anlegg og høgspentkablar.