Smalahove-krangel til retten

Brødrene Geir og Lars Løne møtes mandag i Bergen tingrett i en rettssak om odelsretten på smalahovegården Lønegården på Voss, skriver BA. Etter at brødrenes far Ivar Løne gikk bort i fjor, er ikke etterkommerne enige om hvem som har rett til å drive smalahovegården videre. Ivar Løne AS er en ledende smalahoveprodusent.