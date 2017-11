Slutta i Frp grunna trakassering

Sextrakassering var ein av hovudårsakene til at Sara Berge Økland melde seg ut av Frp, skriv BA. Økland, som er no Høgre-medlem, skildrar i eit Facebook-innlegg fleire ubehagelege episodar ho har opplevd og seier til avisa at det vart feia under teppet då ho varsla om episodane.