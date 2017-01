Sloss på 7-eleven

To menn sloss på 7-eleven på Engen i Bergen sentrum i natt. – De to slo og sparket hverandre. Ingen ble skadet, men de knuste et glass og en glassfasade i butikken og vil bli anmeldt for skadeverk av forretningen, sier operasjonsleder Frode Kolltveiet i Vest politidistrikt.