Slo til mann i Vaskerelven

En 47 år gammel mann bortvist fra sentrum i natt etter at han skal ha slått til en annen mann (23) i Vaskerelven. 47-åringen ble avhørt av politiet, mens 23-åringen ble kjørt til legevakt for sjekk. Eldstemann blir anmeldt for kroppskrenkelse.