Slo til gutt på vannscooter

En mann i 20-årene er pågrepet, mistenkt for å ha slått en 17 år gammel gutt bevisstløs i ni-tiden lørdag kveld. Ifølge politiet kjørte 17-åringen en vannscooter på Byfjorden i Bergen sammen med en annen person, hvor de kom i kontakt med fem personer på en seilbåt. Hendelsesforløpet er ukjent, men endte med at 17-åringen ble slått av en på seilbåten. Den pågrepne er godt kjent for politiet fra tidligere.