Slitasje årsak til lekkasje

Innvending korrosjon var årsaka til røyrlekkasjen som evakuerte 108 tilsette ved Statoil Mongstad i oktober 2017. Hendinga var den sjette større lekkasjen på to år på Mongstad. I den interne granskinga skriv Statoil at korrosjon har vore ei utfordring i mange år og at endringar i drifta av anlegget er opphavleg årsak.