Forrige uke startet rettssaken mot mannen som drepte sin 70 år gamle mor hjemme hos dem i en boligblokk på Landås. Drapet skjedde i februar i fjor.

Retten har funnet det bevist at mannen var psykotisk da han drepte moren, og han er nå dømt til tvungent psykisk helsevern.

– Han opplevde at «noe» overtok tankene hans og styrte handlingene, uten at han evnet å stå imot, skriver dommerne.

Mannen var fra før funnet strafferettslig utilregnelig fordi han var psykotisk, og kunne dermed ikke dømmes til fengsel.

Søsken krevde én million kroner i erstatning

Mannens fem søsken hadde i forkant av rettssaken reist krav om oppreisningserstatning på inntil 200.000 kroner hver.

Mannens forsvarer ba under rettssaken om frifinnelse for erstatningskravet, da også med henvisning til det hun mente var en tragisk oppvekst for den tiltalte.

Tiltalte ble frifunnet for kravet om oppreisningserstatning.

44-åringen skal ha bodd i boligblokken sammen med moren i om lag 1,5 år. I retten skal han ha tatt opp at det var vanskelig å bo med henne.

Han fortalte at han hadde sett på leiligheter, og at han håpet moren ville flytte ut.

Mistet kontroll

Tankene om å drepe moren skal ha tatt overhånd dagen drapet skjedde. Mannen fortalte at han dro ut, kjøpte øks og gikk for å bade på Vestkanten.

Senere den dagen drepte han moren sin med elleve øksehogg i ryggen. Deretter pakket han henne inn i bossekker og et teppe, og la henne på altanen.

– Tankene tok sterkt kontroll over meg og jeg drepte moren min, fortalte han i retten.

Moren skal ha lagt på altanen i fire dager før mannen ringte politiet og fortalte om drapet.

DRAPSSTEDET: Moren (70) satt på denne stolen da sønnen hogget henne med øks. Foto: POLITIET

Skrevet ut mot sin vilje

Mannen ble skrevet ut mot sin vilje av en psykiatrisk avdeling noen uker før drapet.

– Dette er en dypt tragisk sak. Også rettspsykiaterne har slått fast at han ble feilbehandlet, og at han var psykotisk da han ble skrevet ut, fortalte mannens forsvarer Jannicke Keller-Fløystad.

I rettssalen har mannen fortalt at han følte han ikke fikk den hjelpen han trengte.