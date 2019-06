Slipper fengsel for trygdesvindel

En 30 år gammel kvinne slipper fengselsstraff for trygdebedrageri på over 300.000 kroner, skriver BA. Den nå høygravide kvinnen erkjente straffskyld, men retten konkluderte med at en fengselsstraff ville være en belastning for henne og barnet. Kvinnen får dermed samfunnsstraff og må betale 29.100 kroner i erstatning til Nav.