Slipper å stemme mot regjeringen

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) slipper å gå mot regjeringens politikk under bystyremøtet i Bergen i dag. Bystyret skal be ordføreren signere det internasjonale oppropet mot atomvåpen, og KrF og et samlet byråd støtter forslaget. Regjeringen er imot oppropet som knytter seg til FN-vedtaket om å forby atomvåpen. Ulstein er ikke til stede under bystyremøtet, fordi han er på reise.