Slik vinner du påskequizen

Påske er snø, ski, solkrem og appelsin, men også sofakos og høytid for brettspill, påskelabyrint og spørrebok.

Hvordan beseire venner og familie i spørrekonkurransen?

– Det er ikke gjort i en fei, advarer Jan Arild Breistein.

Quizgeneralen er vant til å stille spørsmål, som fast quizmaster på Café Opera, quizansvarlig i Bergens Tidende og leder for Bergen Spillfestival gjennom mange år.

Han er også vant til å svare på dem, når han selv inntar quizdeltakerrollen. Men hvordan hjelpe andre til å vinne quizen?

Etter å ha tenkt litt, kommer Breistein med følgende råd til dem som hungrer etter å beseire sin mor, bror, venn eller onkel i kunnskap:

Tenk som en quizmaster! Hvordan finner quizmasteren spørsmålene?

Du må følge med i nyhetene, og lese kino-, musikk- og litteraturstoff.

Det er 193 FN-land i verden. Du bør vite hvilke de er, hovedstedene, samt folketall og president osv. Legger du merke til logoer og slagord?

Mange tror de er gode i norsk geografi. Det er de ikke. Her blir det også mye pugg.

Det er altså ikke gjort i en fei.

Jan Arild Breistein, quizmaster og spillfestivalgeneral Foto: Litteraturhuset i Bergen

– Men hvis det er litt sent å lese seg opp nå, kan man jo bruke disse rådene til neste påske, og påsken etter der, mener Breistein.

– Men til dem som nå sitter der på hytten, og så kommer det et vanskelig spørsmål ingen kan svare på umiddelbart: Hva er det som gjør at gode quizere klarer å resonnere seg frem til riktig svar?

– Det gjelder å lytte godt til spørsmålet. Kanskje det ligger et hint der. Hvis spørsmålet virker urimelig vanskelig, er kanskje svaret urimelig enkelt. Eller det kan være et lurespørsmål, sier Breistein.

– Svar det første som faller deg inn

En av Breisteins faste «elever» på Café Opera-quizen i Bergen hver mandag, er Brann-spiller Kristoffer Barmen. Internt i Brann er han kjent som en kunnskapshungrig klisterhjerne, og i fjor gikk quizlaget hans til topps i juniorklassen i Bergensmesterskapet i allmennquiz.

– Det viktigste er å klare å plukke opp og lagre ting du leser og ser, og gjemme det et sted der du vet at du har det. Men det er jo noen som har lettere for det enn andre, påpeker Barmen.

Kristoffer Barmen, Brann-spiller og quizmester Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

På quizlaget hans kommer det typisk opp flere svarforslag, som de diskuterer og veier opp mot hverandre.

– Men som oftest er det det første som faller deg inn som er svaret man bør gå for. Uansett er det viktig å komme opp med et svar. På mange spørsmål kan man klare å tenke seg frem til et svar så lenge man gir det en sjanse, tipser Barmen.

For ham blir det lite quiz i påsken. Påskequizen på Café Opera gikk nemlig samtidig som Barmen var i Kristiansund for å spille kamp for Brann.

– Slik den kampen gikk, kunne du vel like gjerne ha vært på quiz?

– Ja, det hadde nok vært like greit, konstaterer Branns midtbanespiller.

– Les om ting du ikke vet noe om

Presidenten i Norges Quizforbund, Jon Inge Kolden, drar til Røros med familien i påsken.

– Vi hører ofte på påskelabyrinten, og det dukker av og til opp en bok. Så det er ikke usannsynlig at det blir litt quiz, sier Kolden.

For å kunne vinne, er det viktig å lære seg teknikker for faktisk å få ut den kunnskapen man sitter på, ifølge quizpresidenten.

Jon Inge Kolden, president i Norges Quizforbund Foto: Privat

– Faren til en kamerat av meg sier han har klisterhjerne. Men i den forstand at ting klistrer seg fast i hjernen slik at han ikke får det ut, ler Kolden.

– Slik tror jeg nok mange har det.

Kolden sier det generelt er folk med bredt interessefelt og god hukommelse som blir gode i quiz. Og dersom man skal bli bedre, er det mest effektive å lese seg opp på fagfelt du ikke kan mye om fra før.

– Da kan du lese ganske enkle ting, og raskt merke fremgang. Hvis du skal bli bedre på det du allerede kan en del om, er det du må lese deg opp på vanskeligere.

Quizpresidenten jobber som lærer, og oppfordrer elevene til å lagre kunnskap gjennom assosiasjon. Det mener han også gjelder hvis du skal bli en god quizer.

– Hvis du skal bli god i quiz, så må du jo gjøre som i alt annet: øve. Så hvis man skal bli god når det er familiehygge med spørrebok, vil det jo betale seg å skaffe seg noen slike spørrebøker.

– Så rådet er egentlig å ta påskequiz hele året?

– Ja, det er nok ikke så dumt.

Hvis du ikke er blant de mest erfarne quizerne allerede, er det kanskje litt sent å skulle briljere denne påsken. Men det altså muligheter for hevn neste år.