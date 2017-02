Slik vil sykkel-VM påvirke trafikken

Terrorfare, potensielle ulykker og et forsøk på normal byaktiviet er med i beregningen når verdens tredje mest sette sportsarrangement skal organiseres i Bergen og omegnskommunene.

Idrettsarrangementet som varer mellom 16. og 24. september, omtales som verdens tredje mest sette, kun slått av fotball-VM og sommer-OL.

Det blir en utfordring for myndighetene i området.

– Sykkel-VM kommer til å bli en fantastisk folkefest, men vellykkede folkefester må være godt planlagt. Dette kommer til å få innvirkning på bergensernes hverdag, sier byrådsleder i Bergen, Harald Schjelderup (Ap).

Presenterte trafikkstopp-kart

I dag presenterte Bergen kommune et detaljert kart som beskriver hvordan de ser for seg at trafikken påvirkes. Her kommer det frem at store deler av Bergen blir helt stengt for i dagene arrangementet holdes.

Å bane vei for folk som skal på arbeid, pasienter som skal få besøk av hjemmesykepleien og nødetater som skal komme frem, er noen av problemene myndighetene prøver å løse.

– Vi må planlegge for store ulykkeshendelser som berører mange mennesker, og har over lengre tid hatt et samarbeid med nødetatene og andre beredskapsetater for nettopp å ha en beredskap dimensjonert for det arrangementet som kommer, sier beredskapssjef i Bergen kommune, Ivar Konrad Lunde.

– Er sykkel-VM et terrormål?

– Det er det politiet som vurderer, men det er klart at det er en dimensjon som vi må ta med oss i planleggingen, sier Lunde.

I det interaktive kartet øverst i saken kan du se hvilke områder som blir påvirket av sykkel-VM. Rød betyr stengt, oransje betyr vesentlig påvirket og gul betyr påvirket.

Lover at det ikke blir kaos

Det gikk ikke akkurat som det skulle da Bergen arrangerte Tour des Fjords i fjor. Syklister ble møtt med motgående trafikk og løypen førte rytterne inn i Damsgårdstunnelen.

FEIL VEI: Vaktposten var ikke bemannet da hovedfeltet kom forbi veiskillet etter Puddefjordsbroen. Det endte med at syklistene kjørte inn i Damsgårdstunnelen. Foto: TV2

Til tross for smellen i fjor, mener Schelderup at både verdensmesterskapet og trafikken rundt skal gå fint for seg,

– Det skal ikke bli kaos, men deler av den indre sentrumskjernen kommer til å bli helt sperret av for trafikk. Det blir viktigere å bruke gang-, sykkel- og kollektivtilbud, sier han.

– Er det slik alt vil gå som normalt?

– Noen må bringe barn til skoler og barnehager på litt andre tidspunkt, men jeg tenker at dette blir en folkefest, og at vi må brette opp ermene. Vi er vant til å elske folkefester og la oss invitere, og vise må litt fleksibilitet de dagene det gjelder, sier Schelderup.