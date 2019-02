Slik skjedde helikopterulykken – minutt for minutt

Natt til mandag lette et stort antall redningsmannskap i Røldalsfjellet i over fem timer. Med lite informasjon og stadig dårligere vær, ble aksjonen utfordrende.

I en fjellskrent drøye hundre meter over dalbunnen fant til slutt letemannskapet helikopteret av typen R-44 som var meldt savnet.

Ekteparet Jarle Hegerland (46) og Ann-Cathrin Losvik (48) omkom i ulykken.

I etterkant av ulykken har politiet og Statens havarikommisjon (SHT) rutinemessig satt i gang etterforskning.

Dette vet vi om tidsforløpet så langt:

Cirka 15.20: Helikopteret tar av fra Røldal skisenter med retning mot Karmøy. Lensmann i Hardanger, Terje Kvalsvik, opplyser tirsdag formiddag at de foreløpig ikke har et mer eksakt tidspunkt enn at helikopteret tok av mellom 15.20 og 15.30.

Helikopteret tar av i retning Karmøy. Klokken 15.56 blir det registrert et treff på en basestasjon nær Seljestad.

Klokken 21.30: Pårørende tar kontakt med Vest politidistrikt.

Klokken 21.53: Hovedredningssentralen i Sør-Norge (HRS) blir kontaktet av flyplasstårnet på Flesland om et savnet helikopter.

Klokken 22.05: HRS konkluderer etter å ha snakket med operasjonssentralen i politiet å sette i gang en leteaksjon. Sea King-helikopteret fra Sola blir sendt i retning Røldal, og hjelpemannskap fra Røde Kors i Odda og Røldal blir kalt ut.

SKISENTER: Helikopteret tok av fra Røldal skisenter i 15.30-tiden søndag ettermiddag.

Klokken 22.36: Den første tiden vet ikke HRS i hvilket område de skal starte søket. En halvtime etter aksjonen ble utløst blir det kjent at det er registrert et treff på basestasjonen nær Seljestad.

Klokken 03.08: Været blir en stadig større utfordring for letemannskapene. Men åtte minutter over tre gjør Sea King-helikopteret et funn. Helikopteret har imidlertid ikke tid til å hengende i luften ved funnstedet på grunn av det tette snøværet. En skuterpatrulje i nærheten hjelper til.

HELIKOPTERSTYRT: Helikopteret med to personer om bord styrtet her nord for Røldal søndag. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Klokken 03.32: Det blir vurdert som sikkert for bakkemannskap fra Røde Kors å ta seg frem til funnstedet.

Klokken 03.35: Både Statens havarikommisjon og den alpine redningsgruppen fra Bergen blir kontaktet.

Klokken 04.53: Mannskap fra Røde Kors er fremme ved vraket. De to personene om bord i helikopteret blir bekreftet omkomne på stedet. Røde kors-mannskapet begynner jobben med å få de omkomne ned fra fjellskrenten.

Klokken 06.17: Mannskap fra Røde Kors er tilbake ved Røldal skisenter med de to omkomne. De blir fraktet videre til Odda.

Klokken 17.20: Helikopteret blir fraktet ned fra fjellet.

Skal etterforske været

Dårlig vær og svinnende dagslys gjorde at det ble en kamp mot klokken for å undersøke havaristedet før det ble for sent mandag ettermiddag.

Luftfartsavdelingen til SHT har blitt igjen i Odda for å snakke med blant annet politi og andre vitner. Havariinspektør Tor Nørstegård opplyser til NRK at vraket er på vei til Lillestrøm for videre undersøkelse.

Politiet har i etterkant av ulykken bedt de som var i bakken på ulykkestidspunktet ta kontakt.

– Vi har fått inn en del vitneobservasjoner. Det var mange i skibakken på tidspunktet helikopteret tok av, sier lensmann Hardanger, Terje Kvalvik.

Etterforskningen har i dag pågått for både lensmannskontoret, felles etterforskningsenhet i Vest politidistrikt og havariinspektører fra SHT.

– Det er ennå for tidlig å si hva som har skjedd. Vi jobber med å hente inn tekniske data, detaljerte værbeskrivelser for ulykkestidspunktet og vitneavhør, sier Kvalvik.

Lensmannen bekrefter at politiet og krimteknikerne rakk å gjøre de nødvendige undersøkelsene på stedet, før helikopteret måtte bli fraktet bort.

