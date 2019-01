Slik skal de heve KNM «Helge Ingstad»

Over to måneder etter at KNM «Helge Ingstad» kolliderte med oljetankeren i Hjeltefjorden, er det fremdeles et stykke igjen til fregatten kan heves.

Målet nå er å gjennomføre hevingen i løpet av januar. Om fartøyet noen gang kan seile for egen maskin igjen, er imidlertid høyst usikkert.

Fredag klokken 10 inviterer Sjøforsvaret til pressetreff for å vise hvordan fregatten skal heves.

Følg bergingen direkte: NRK sender kontinuerlig fra bergingsaksjonen av KNM «Helge Ingstad».

Flere kritisk punkt

I de 64 dagene etter ulykken mellom fregatten og tankskipet «Sola TS» har Sjøforsvaret jobbet for å sikre og forberede heving av fartøyet.

Det skal gjøres ved hjelp av 16 løftekjettinger som skal brukes til å stabilisere og heve fregatten opp til den nedsenkbare lekteren «Boa».

Et kritisk punkt i hevingen er vannevakueringen. Det er anslått at over 10.000 kubikkmeter vann skal ut av fartøyet underveis i hevingen.

Utsatt flere ganger

Sjøforsvaret hadde opprinnelig en plan om å heve fregatten tidligere. Før jul var 25. desember nevnt som første mulige dato.

Men værforholdene i Hjeltefjorden i desember gjorde bergingsarbeidet vanskelig.

Fregatten hadde sunket dypere under vann, som gjorde at dykkerne ikke klarte å få på plass alle løftekjettingene under skroget. Dermed ble hevingsplanene utsatt.

Det dårlige været fortsatte rundt årsskiftet. I flere døgn ble alt arbeidet rundt fregatten stanset.

En av sikringsvaierne røk, og fjellet som vaierne er festet fast i viste tegn til å sprekke opp.