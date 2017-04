Onsdag fra klokken 07 arrangerte næringstransportører aksjon mot økte bompenger og flere bomstasjoner i Bergen.

Bilister som kjørte i morgenrushet, merket det ved at det hang bannere med «Nok er nok» og oppfordringer om å påvirke politikerne, på gangbroer og andre steder langs innfartsårene til Bergen sentrum.

Dessuten kjørte en rekke lastebiler sakte, med mål om å skape køer.

Den varslede aksjonen fikk bergensere og folk fra omkringliggende kommuner til å kjøre tidligere inn mot Bergen sentrum enn vanlig. Det fortalte Vegtrafikksentralen i 06.30-tiden.

– Det er mer trafikk nå enn det pleier å være. Jeg har blant annet en kollega som er på vei til jobb fra Sotra, som nå kommer for sent, på grunn av unormalt mye trafikk. Vi ser også på kameraene på Åsaneveien at det er mer trafikk nordfra enn det pleier å være på denne tiden, sa Kjetil Larsen, trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen.

– Det er foreløpig ingen køer, men trafikken er økende, sa Larsen.

Klokken 07.30 var aksjonen godt i gang.

– Det ser ut som det er en del kødannelser, spesielt fra Sotra, der det står lange køer. Det står også kø fra Sandviken og inn mot sentrum. Men gjennom Fløyfjellstunnelen og over Danmarks plass flyter det greit. Så det kan virke som om folk har kjørt tidligere enn vanlig, og at det har hatt en effekt, sa Larsen.

KOLONNE: Aksjonistene kjørte i kolonne blant annet her på E39 Åsaneveien onsdag morgen. Foto: Ingvild Fjelltveit / NRK

Kun kø fra vest

Klokken 08.30 var aksjonen over. Det merket man godt på køene på rv. 555 over Sotrabrua, som ble borte få minutter etter. Da var det heller ikke køer andre steder inn mot Bergen.

Larsens kollega som kom for sent på jobb grunnet køene fra Sotra, Idar Sangolt, oppsummerer effekten av aksjonen slik:

– Grovt oppsummert gikk trafikken både fra sør og nord stort sett greit. Der det fikk konsekvenser, var på rv. 555 fra vest, særlig ved innkjørselen til Kolltveittunnelen. Jeg kjørte der selv, og har aldri sett så mye biler der før. De køene varte til etter aksjonen var over, sier Sangolt, som lattermildt påpeker at han tross køen var fremme på Vegtrafikksentralen kun ett minutt etter at han egentlig skulle begynt på jobb.

Politiet har ikke fått en eneste henvendelse knyttet til kjør sakte-aksjonen.

– Helt ærlig var jeg forberedt på en tsunami av klagetelefoner, men dette er en av de roligste morgenene jeg har hatt på lenge, sier operasjonsleder Morten Kronen.

SOTRABRUA: Lange køer på rv. 555 i 07.30-tiden onsdag morgen. Foto: Statens vegvesen webkamera

Kjørte raskere og over kortere tid

Det er andre gang på kort tid en slik kjør sakte-aksjon mot bompenger avholdes i Bergen. I desember i fjor varte aksjonen i tre timer, og lastebilene kjørte så sakte at det ble store trafikkproblemer.

Denne gangen hadde aksjonsledelsen bestemt seg for å nedskalere. Aksjonen startet klokken 07, og ble avsluttet klokken 08.30. Dessuten var lastebilsjåførene instruert til å holde en fart på 25-30 km/t, mot 20 km/t forrige gang.

– Vi kjører slik at ulempen ikke blir så stor for andre, sa Will Padøy i aksjonsgruppen til NRK onsdag morgen.

Han begrunner det med at de allerede har fått god mediedekning, og slik har nådd ut med budskapet sitt.

– Vi har fått fokus på saken, på at det blir økte takster og flere bomstasjoner i en ytre bompengering. Da har vi fått til den markeringen vi ønsker, sier Padøy.

MANGE KJØRTE TIDLIG: Slik så det ut i Fjøsangerveien i 06.30-tiden onsdag morgen, før aksjonen startet. Det var mer trafikk enn vanlig, ifølge Statens vegvesen. Foto: Christian Lura / NRK

– Mange vil ikke merke noe

Han viser til at det er planlagt 13 nye bomstasjoner i bydelene i Bergen, og at det også er kommet bompenger på Askøy, at Nordhordlandspakken er på vei, og at det blir bompenger fra Sotra, Os og Takvam.

– Det blir ganske formidabelt for den vanlige bilist, og næringslivet og varetransporten.

– Så det er fortsatt grunn til å aksjonere, mener dere?

– Ja, visst er det dét.

INGEN KØ: Kort tid etter at lastebilkortesjen hadde passert Ytre Sandviken på vei fra Åsane til Bergen sentrum på E39, fløt trafikken fint. Foto: Ingvild Fjelltveit / NRK

– Hvordan vil de som ferdes i bergenstrafikken i dag merke det?

– Der det er tofeltsvei, skal vi kun kjøre i ett felt. Og i Landås- og Haukeland-området (der det er ett felt, journ.anm.) kjører vi ikke. Så det blir fra Bergen vest og Åsane, men det er mange som ikke vil merke noen ting i det hele tatt, sa Padøy før aksjonen.

– Har det at Norges Lastebileier-Forbund (NLF) og NHO ikke støtter aksjonen, påvirket dere til å nedskalere?

– Nei, det har ingenting med det å gjøre. Det var vi som kjørte aksjonen sist gang også, og NLF ble med etter hvert, sier Padøy.

Det arrangeres også en bompengeaksjon i forbindelse med bystyremøtet i Bergen onsdag kveld. Aksjonsleder Trym Aafløy, som står bak Facebook-gruppen «Folkeaksjon mot flere bompenger i Bergen» med 25.000 medlemmer, forteller at aksjonistene stiller opp utenfor Gamle Rådhus klokken 19.