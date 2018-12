Slik kommer du deg trygt over fjellet til jul

Julen nærmer seg med stormskritt, og denne helgen er det mange som skal reise både hjem og bort til jul. Men skal du over fjellet i Sør-Norge med bil, er det viktig å følge med på både vær- og føremeldinger.

– Det er sendt ut gult farevarsel både for i dag og for fredag, som er den store utfartsdagen. Årsaken er mye vind og snøfokk. Hvis man kan, er det lurt å utsette turen til lørdag eller søndag, sier meteorolog Ragnhild Nordhaven ved Meteorologisk institutt.

Lørdag og søndag er det ventet langt bedre forhold, det samme gjelder julaften frem til kvelden. Da vil lavtrykksaktivitet sørge for økende vind og fare for nedbør i vestlige strøk.

OPPDATERT VÆRVARSEL FRA YR. NO: Sjekk været på fjellet her

–VENT OM DU KAN: Meteorolog Ragnhild Nordhagen ved Meteorologisk institutt i Tromsø overvåker juleværet. Foto: Petter Strøm / NRK

Dette er situasjonen på fjellovergangene i Sør-Norge akkurat nå:

Øst-vest:

E 16 Filefjell : Åpent. Snø- og isdekke. Klokken 13:15 var det -5 grader, frisk bris og lett snø.

: Åpent. Snø- og isdekke. Klokken 13:15 var det -5 grader, frisk bris og lett snø. E 134 Haukelifjell: Åpent. Snø- og isdekke. Klokken 11:15 var det -4 grader, liten kuling, skyet og lett snø.

Åpent. Snø- og isdekke. Klokken 11:15 var det -4 grader, liten kuling, skyet og lett snø. Rv 7 Hardangervidda : Åpent. Vekslende bart, snø- og isdekke. Klokken 13:35 var det -5 grader, frisk bris og oppholdsvær.

: Åpent. Vekslende bart, snø- og isdekke. Klokken 13:35 var det -5 grader, frisk bris og oppholdsvær. Rv 52 Hemsedalsfjellet : Åpent. Snø- og isdekke. Klokken 13:15 var det -5 grader, frisk bris og lett snø.

: Åpent. Snø- og isdekke. Klokken 13:15 var det -5 grader, frisk bris og lett snø. Fv. 50 Hol-Aurland: Åpent. Snø- og isdekke og stedvis redusert sikt på grunn av snøføyke. Klokken 13:15 var det -5 grader, frisk bris og lett snø.

Andre fjelloverganger i Sør-Norge:

E6 Dovrefjell : Åpent. Stedvis løs snø, tynn is, fare for glatte partier. Klokken 14:30 var det -4 grader, laber bris og skyet oppholdsvær.

: Åpent. Stedvis løs snø, tynn is, fare for glatte partier. Klokken 14:30 var det -4 grader, laber bris og skyet oppholdsvær. Rv. 15 Strynefjellet : Åpent. Snø- og isdekke, fare for glatte partier. Fare for elg. Klokken 14:00 var det -2 grader, nord-austlig frisk bris og skyet oppholdsvær.

: Åpent. Snø- og isdekke, fare for glatte partier. Fare for elg. Klokken 14:00 var det -2 grader, nord-austlig frisk bris og skyet oppholdsvær. Rv. 9 Hovden–Haukeli : Åpent, snø og isdekke.

: Åpent, snø og isdekke. Rv. 13 Vikafjellet : Åpent. Snø- og isdekke. Klokken 12:30 var det -2 grader, laber bris og oppholdsvær.

: Åpent. Snø- og isdekke. Klokken 12:30 var det -2 grader, laber bris og oppholdsvær. Fv. 5 Valdresflya : Åpent, løs snø, snø- og isdekke. Fare for glatte partier. Minus 8 grader, laber bris og middels snø. Nattestengt mellom Gardli bom og Maurvangen bom 20–08 alle dager.

: Åpent, løs snø, snø- og isdekke. Fare for glatte partier. Minus 8 grader, laber bris og middels snø. Nattestengt mellom Gardli bom og Maurvangen bom 20–08 alle dager. Fv. 55 Sognefjellet : Vinterstengt.

: Vinterstengt. Fv. 53 Tyin-Årdal: Åpent. Snø- og isdekke. Klokken 13:15 var det -4 grader, laber bris og lett snø.

For øvrige strekninger, se Vegvesenets oversikt her. NRK vil oppdatere denne oversikten gjennom hele helgen.

Vær obs på at været og føret kan skifte raskt. Du bør derfor være forberedt på at det kan bli innført kolonnekjøring eller at veien kan bli stengt på kort varsel.

SKIFTER FORT: Været i fjellstrøkene kan skifte svært fort, og du bør være utstyrt for kolonnekjøring før du legger i vei. Her fra Leiro på rv. 7 Hardangervidda i fjor. Foto: Anders Nøkling / NRK

Viktig å huske før du kjører over fjellet

– Skal du over fjellet med bil, er prioritet nummer én å ha nok drivstoff eller strøm. Ta også med varme klær, samt litt mat og drikke. Noe underholdning til barna kan også være lurt å ha med, sier kommunikasjonsrådgiver i Norges Automobil-Forbund (NAF), Ingunn Handagard.

NAF ber deg også sjekke at vindusviskerne fungerer skikkelig, at bilen har riktig lufttrykk og at du har med isskrape og kost.

– Kjør der det er trygt, ikke ta noen sjanser. Følg med på radioen og vær ute i god tid, oppfordrer Handegard.